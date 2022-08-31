留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有將近51.4萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，今（31日）發文分享穿搭，辣到網友鼻血狂噴。

網紅徐恩畢業於英國倫敦大學，曾上《國光幫幫忙》展現自己的超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她，她不僅有內在也有外在，不吝於跟眾人分享她的美，因此擁有高人氣，而讓她大爆紅的，是先前徐恩有張照片被網友放上知名臉書社團，她當天穿著霍格華茲的學生制服，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。

她今（31日）於Instagram發文：「和姊妹的浪漫約會，信義區裡的沙灘又有冷氣，超可惜今天陰天沒有陽光」，打卡地點是一家頗有特色的主題餐廳，該餐廳地面鋪滿貝殼砂，還有藤椅、仙人掌和棉麻白布等元素，恍如置身於海灘，很有渡假的氛圍感，徐恩有備而來，為了融入造景特意選了一身白色比基尼和長裙，巧妙營造出渡假風。

徐恩和友人聚餐。（圖／徐恩 Instagram）

徐恩傲人上圍擠出深邃事業線，比基尼似乎難掌握豐滿曲線，加上中間靠綁帶支撐，令人難免擔心下一秒會不會掉出來，她下半身的白裙高衩幾乎開到屁股蛋，露出鉛筆般美腿外，還洩露腿根，快逼近神秘三角洲的位置，讓網友看到目不轉睛。