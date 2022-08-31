女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，高人氣讓她升格新一代啦啦隊女神；近期林襄宣布要進軍日本，已拍了當地週刊還說要發行寫真，人氣超旺，有日本男學生點出日本人最在意的3關鍵，林襄全部都有，難怪不分男女都愛她。

林襄不僅在台灣擁有超高人氣，近期還宣布要進軍日本，與知名雜誌合作推出寫真，有望成為「第二個峮峮」；日前林襄和其他樂天女孩上節目《同學來了》，來自日本的男來賓一樹表示，先前曾和林襄在其他節目遇到，在社群PO合照就被日本髮型師問，「怎麼可以跟林襄一起上節目？你有這麼紅嗎？」證實林襄在日本已經有大票粉絲。

來自日本的木村正太在節目中透露，林襄長相正好是全日本人都喜歡的那種。(圖/ 摘自木村正太臉書)

而另一名同樣來自日本的男來賓木村正太，透露林襄完全命中「全日本人喜愛的女生長相」，有3個關鍵，包括有沒有瀏海、眼睛大不大和有沒有臥蠶，正好林襄通通都有，所以在日本無論是男生或女生都很喜歡她。

而林襄準備進軍日本，日前出席簽書會時被問到會不會說日文，她不好意思地表示只會一兩句，接著就用日文打招呼，「我是林襄，我喜歡大家」，讓眾人看到她前進日本的決心。