美國一名28歲女子被診斷「對重力過敏」，只要站著超過3分鐘就會昏倒，曾經最高紀錄一天暈了10次，目前大部分時間都在床上度過，多年求助無門，醫師懷疑她罹患「直立不耐症」(POTS)。

Niet langer dan drie minuten kunnen rechtstaan, 23 uur per dag in bed liggen en dagelijks tientallen keren flauwvallen: voor de meeste mensen klinkt het als een ware nachtmerrie, maar voor de 28-jarige Lyndsi Johnson is het realiteit https://t.co/ebQiD8L3O4 — AD.nl (@ADnl) August 31, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)30日報導，來自緬因州(Maine)的琳賽（Lyndsi Johnson）曾經跟其他人一樣充滿活力，服役於國家海軍擔任機械工，7年多來飽受背部、腹部疼痛，嚴重的話甚至引發嘔吐，到處尋醫未果。直到今年2月，她被診斷疑似罹患一種交感神經障礙引發的「直立不耐症」(POTS)，特別針對站、坐姿會有異常反應；患者比常人進行這類型動作時，心率會增加超過30bpm，同時伴隨頭暈、視力模糊、昏厥的症狀。

專家指出，「當我們起身時，重力自動將血液帶到腹部和四肢，藉由心率上升以維持正常血流。」據悉此類症狀相當難判定，研究統計，每500名英國人就有1人出現某種形式的POTS；每100名美國人則有1人。

28歲琳賽現在只能依賴丈夫打理生活，每天臥床將近23小時，只能偶爾起身洗澡，只要站著超過3分鐘就會感到頭暈。最嚴重的時候，還曾經一天暈倒10次。醫師表示，患者可能某天醒來無故痊癒，但這種情況常見於青春期。