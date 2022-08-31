近期台灣治安亮紅燈，接連發生慘絕人寰的社會案件，行政院長蘇貞昌為了有效遏止改造槍枝犯案，近日提出加強列管玩具槍零件進口，警政署也在研擬新的修法案。明星夫妻檔狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，看不慣政府這波新操作，今（31日）開直播砲轟，認為這根本治標不治本，批評政府高層的態度是「不負責任、騙一般老百姓有在做事」。

孫安佐31日下午在IG開直播，針對警政署擬定限制玩具槍進口一事進行評論，他表示警政署109年查獲1500多支的非法槍械，只有20支是生存玩具槍改的，還是同一款，為了解決治安問題，竟要限制玩具槍進口，認為這樣能降低槍擊案，孫安佐忍不住酸：「這真的是我聽過最離譜的政策。」

孫安佐進一步批評，政府不願意花心力和金錢提升員警的辦案能力，反而去犧牲合法的生存遊戲玩家之權益，「到底是多麼無能才會想出這種東西啊？」他表示台灣也有刀械、棍棒、鬥毆、詐騙、車禍等社會案件，甚至遠超過改造槍枝的查獲數量，就沒聽過政府著手限制刀械、球棒或汽車進口商等，不明白為何槍擊案發生頻繁，就要限制生存遊戲的槍枝。

孫安佐最後發文痛批：「警政署用這種不負責任、做做樣的態度，來騙我們一般老百姓，假裝自己好像真的有在做事，實在是令人不齒。」