移民官攔查賓士。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

移民署新北市專勤隊近日掌握轄內非法外來人口滯留跡證，昨會同會同新北市政府警察局、勞工局及衛生局等單位，兵分多路展開稽查，果然查獲16名失聯移工及逾期居、停留外國人，後續全數送辦，並依規遣返。

新北市專勤隊表示，受到疫情影響，外籍人士滯台人數有增加趨勢，近日掌握滯留跡證後，會同各單位於昨日一早出動逮人，查獲16名失聯移工及逾期居停留外國人，其中一條線報，是新北市土城區巷弄內常有移工群聚，等待車輛接送上工。

新北市專勤隊指出，移民官日出前便整裝出發，至現場埋伏，果然發現移工走上一輛賓士九人座商務用租賃車，見對方打算離開，馬上驅車上前，包夾在巷弄內，並在車上查獲7名越南籍男性失聯移工，而移民官請司機搖下車窗配合查證時，司機還心繫車輛，一度激動吶喊：「不要拉車門！」、「那是自動門，不要壓著！」

新北市專勤隊調查，失聯移工每日集資新台幣2000元，請高級商務車接送上下班，企圖掩人耳目，不過最後仍被移民官緝獲；專勤隊隊長莊懿強表示，在台違法外來人口對於國人生活安全及就業影響重大，將持續強力掃蕩，展現執法決心，也呼籲移工朋友勿失聯，才可享有健保及勞保等權益，若透過不認識的仲介或同鄉媒介工作，也要小心求證，是否被帶往非法工作環境，否則很可能淪為非法移工。