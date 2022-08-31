內需、出口強勁 土耳其第二季GDP年增7.6％ 22:542022/08/31 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據土耳其統計局31日公布，儘管第二季通膨創下24年新高，但拜內需和出口強勁所賜，該季國內生產毛額（GDP）年增7.6％，優於第一季上修後的7.5％，符合市場預期。報告顯示，經季節和日曆調整後，第二季GDP季增2.1％。 澳洲7月營建許可減少17.2％ 瑞銀維持大陸全年GDP增長預測3％ 明年基本工資調幅 預估4％～5％ #GDP #第二季 #內需 #土耳其 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拼多多Q2營收遠超預期 盤前股價飆漲逾8％ 21:242022/08/29 財經 《科技》VMware第二季RPO年增8% 本周秀新品 16:022022/08/29 財經 《其他股》裕融上半年ROA、ROE雙揚 第三季EPS上看3.67元(2-1) 16:092022/08/28 財經 《產業》NAND Flash營收 Q2季增1.1%、Q3估減1成 15:312022/08/31 財經 全宇Q2獲利年增翻倍 上半年EPS 2.54元 20:122022/08/30 財經 《科技》陸封控影響 Q2全球智慧機產量季減6% 14:182022/08/30 財經 大盤震盪 台股平衡基金攻守得宜 04:102022/08/30 投資理財 《美股》消息面：國際油價重挫逾5%；美7月職缺創5月來新高 10:192022/08/31 財經 百達-KY上半年配息0.18元 20:482022/08/30 財經 政策給力 大中華基金不看淡 04:102022/08/30 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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