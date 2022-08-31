根據土耳其統計局31日公布，儘管第二季通膨創下24年新高，但拜內需和出口強勁所賜，該季國內生產毛額（GDP）年增7.6％，優於第一季上修後的7.5％，符合市場預期。報告顯示，經季節和日曆調整後，第二季GDP季增2.1％。