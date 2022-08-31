51歲美國女星珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）曾憑《美麗境界》獲奧斯卡最佳女配角，今年又因在「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《捍衛戰士：獨行俠》中飾演酒吧老闆娘引起熱議，近日她也確定主演Apple TV＋全新科幻驚悚影集《Dark Matter》，與《大亨小傳》澳洲男星喬爾艾格頓（Joel Edgerton）同台飆戲。

影集改編自作家布萊克柯勞奇2017年同名暢銷小說《人生複本》，為柯勞奇繼《陰松林三部曲》大賣後推出的另一力作，至此讓他跨界開啟電影編劇之路，因此這次他也將擔任影集統籌與編劇，將由操刀《猛毒》、新《野蠻遊戲》系列的知名製作人麥特托馬赫製作，曾導過《黑鏡》、熱門犯罪影集《墮落》的比利時導演雅各維爾布魯根執導前3集。

故事講述喬爾艾格頓飾演擁有完美小家庭的物理學家「傑森」，在某個夜晚出門與朋友小聚後就此記憶改寫，身份轉為單身、甚至還得到了他在科學研究上已放棄的大獎。沒朋友只剩工作的生活，看似功臣名就卻格外孤獨，他深愛多年由珍妮佛康納莉飾演的妻子「丹妮拉」，也在那晚之後，變成早已沒聯繫的前女友。在傑森不斷憑著手指上隱約的戒痕追尋線索時，將發現一直在追捕他的其實就是平行時空中的自己。