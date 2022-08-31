媒體人朱凱翔預測，年底的台北市長選戰將會重演2018年的狀況，藍營已超過8成歸隊挺國民黨參選人蔣萬安了，民進黨參選人陳時中恐會像當時的北市參選人姚文智一樣被棄保。資深媒體人謝寒冰預測，搞不好陳時中的民調會跌到比姚文智更低；不過，他認為，到那種狀況，總統蔡英文馬上就會出手。

謝寒冰31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，從目前這樣的趨勢來看，確實陳時中有可能變成姚文智，因為陳時中自從宣布參選，他的支持度有的是平盤、有的是往下掉，況且他最近完全提不出任何亮點，反而是他在防疫過程中 ，本來民進黨認為是他當防疫指揮官的亮麗成績單，卻被人追著打，甚至完全沒辦法解釋。

謝寒冰認為，未來陳時中如果持續這樣的打法，搞不好民調會跌到比姚文智更低；不過，他認為，總統蔡英文很快就不會忍，她馬上就會出手了。民進黨非常會選舉，上次他們對姚文智有點「放生」，比如到選舉中期，他們知道姚文智拉不起來，民進黨幾乎把他「放生」，也沒幾個重要大咖來挺。可是陳時中絕對不會出現這樣的狀況 ，因為如果連陳時中都垮了，那蔡英文可能會跛腳，蔡英文不會讓這種狀況發生。所以接下來很多綠營大咖會來到台北，用另一種形式來拉抬陳時中，並減少陳時中面對媒體的機會，因為他們知道，陳時中面對媒體越多，他製造的仇恨感就越大。

謝寒冰甚至預測，現在黃珊珊氣勢起來了，可是到選舉中期，也就是9月底、10月中後，陳時中的氣勢會維持基本的高度，至於能不能高到壓過蔣萬安，就要看民進黨的操作，也要看蔣萬安自己的應對方式。