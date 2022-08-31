痔瘡痛起來要人命，但如果屁屁頻繁出血，卻又沒有特別疼痛的感覺，千萬不要掉以輕心。大腸直腸外科醫師鍾雲霓在臉書粉專分享3個常見的排便出血原因，其中，大腸息肉或大腸癌的出血可能為惡性出血，若排便肛門沒有異物或疼痛感，且排便習慣改變，務必立即就醫檢查。

鍾雲霓醫師近日在粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」表示，常見的排便出血原因為「肛裂/肛門破皮、痔瘡出血、大腸息肉或大腸癌出血」，前兩項是良性出血，最後一項是惡性出血，但究竟該如何區分，鍾雲霓直說：「自己很難分啦！出血時都嚇死了！到底有誰能冷靜分析，又有誰能不欺騙自己？」

雖然鍾雲霓建議患者，對身體有疑慮一定要盡速就醫，但她仍透露了幾個簡易辨別惡性出血的方法。若是「肛裂、肛門破皮出血」的情形，排便時會伴隨傷口撕扯感，血會滴在馬桶裡，或擦拭時沾染於衛生紙上。建議觀察兩周以上，配合泡澡、或在肛門周邊多沖熱水，通常幾天後就會自行痊癒。

而若因「痔瘡導致出血」，其特點為不會疼痛地排便並伴隨鮮血，量有時很大，有時甚至如「小血柱噴射」，肛門多少有腫脹異物感，「您會發現，喝了酒、吃了辣、累一點的時候，可能就會來鬧一下」，鍾雲霓強調，這樣的情況若太過頻繁，每個月都來一次，或每次都染紅整個馬桶，拖久了會變成慢性貧血，仍建議盡早就醫。

最後，是令人聞之色變的「大腸息肉或大腸癌出血」，通常是無痛的排便伴隨鮮血，就連肛門疼痛、異物感都沒有，若加上排便習慣突然改變，更要提高警覺立刻就醫。

鍾雲霓呼籲，年紀到45歲後，請考慮做大腸鏡檢，通常大腸黏膜長息肉需6至8年、息肉變壞需2到3年，若第一次檢查正常，往後約3到5年再檢查一次，即可避免大腸癌的疑慮和風險。