有騎士不滿路邊夜市攤販前的正妹隨興停機車，導致馬路只剩一半，若汽車要通過恐要跨越雙黃線，然而，網友一見影片竟然全原諒了。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

不少人到路邊攤販買餐點，會圖方便將機車停在店門口，導致車道僅剩下一半寬，有名騎士也遇到此事件，他表示在桃園某腸粉攤前，發現2位正妹將機車直接停放在攤位前，導致馬路只剩一半寬，若汽車要經過恐要跨越雙黃線才能通過，他不禁怒罵「機車放好再來等吃腸粉不好嗎？」；然而，網友看完影片後卻歪樓「看到美麗的風景，氣全消了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段24秒行車紀錄器影像，其拍攝地點於桃園市八德區大同路上1處小型路邊夜市內，他見1家賣腸粉的店家外，發現有輛妹子騎的機車直接停在攤位外，讓此道路僅剩1半寬，汽車若不跨越雙黃線，根本無法通過，這樣的舉動也被YouTube頻道在標題寫下「機車放好再來等吃腸粉不好嗎？」。

有騎士不滿路邊夜市攤販前的正妹隨興停機車，導致馬路只剩一半，若汽車要通過恐要跨越雙黃線，然而，網友一見影片竟然全原諒了。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友全歪樓紛紛留言表示「原本想說點什麼，但看到這麼有誠意的道歉就算了」、「夏天雖然很熱，但看到這美麗的風景，暑氣全消」、「行車紀錄的重要性，感謝分享」、「謝謝你，我要來去賣腸粉了」、「謝謝這位騎士，我突然喜歡吃腸粉了」、「這麼有誠意的胸部，違規什麼的就算了」。

原來，影片中的2位正妹穿著清涼，上半身穿著低胸上衣，露出渾圓的胸部，其下身穿著真理褲，露出細白美腿，雖然2位正妹戴著安全帽與口罩，無法看到真面目，但展現出姣好的身材，已經讓網友全爆動了。