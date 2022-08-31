李俊昊因演出《衣袖紅鑲邊》事業再創高峰。（Harper’s BAZAAR提供）

李俊昊自認是個非常現實卻又一直懷抱夢想的人。（Harper’s BAZAAR提供）

韓國野獸派男團「2PM」成員李俊昊因演出《衣袖紅鑲邊》事業再創高峰，還打敗《魷魚遊戲》李政宰等強敵，奪下今年百想視帝，近日他獻出首個台灣雜誌封面拍攝給《Harper’s BAZAAR MAN》國際中文版，受訪時表示「能得到這麼多人的愛護，真的非常感恩」，並謙虛喊「我認為能得到這麼好的成果，是因為一起拍戲的團隊，無論演員、導演、編劇和工作人員都齊心努力地營造愉快的拍攝環境」，也提到獲獎後生活太大改變。

李俊昊聊到年少即進入JYP娛樂接受訓練，他比同齡人更早接受到社會洗禮，也從中學到很多，「從這些經歷中明白這世界是冷酷的，我認為學習是件好事，但看著鏡中獨自練習、提高自己的實力，最後成功地達到自己想要的目標時，更能讓我感到快樂」，他也自認是個非常現實卻又一直懷抱夢想的人，「內在也會一直形成這樣的循環。一方面我可能正在承受壓力中，但另一方面的我卻有著堅強的一面，這樣的情感一直存在我的內心，而有一天我發現，我已經開始能夠享受這樣的情感了」。

當偶像歌手走上戲劇舞台，並成功奪下演技獎，當100個劇本蜂擁上門等他點頭，李俊昊終於明白，那個在低潮中蟄伏的自己，在世界面前閃耀的時刻終於到來，對此，他也表示「每個當下都是我許多面貌的一種，所以分別有不同面貌的真實性。如果只能選一個，我想站在粉絲面前的李俊昊應該是最真實的自己吧」。