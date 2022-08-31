《華燈初上》中飾演苦情「花子」的演員劉品言，近年在戲劇表現相當亮眼，戲約不斷，戲外她和女星謝欣穎因拍攝《華燈初上》認識，兩人更結成好姊妹，先前劉品言透露謝欣穎半夜打給她說想要跳舞，為了維持好朋友形象，她硬著頭皮跟她一起跳，今（31）日釋出影片成果，獲得網友稱讚。

影片中劉品言穿著亮橘色西裝穿梭在大稻埕古色古香的建築之間，隨後兩人開始一段雙人舞，舞蹈動作乾脆俐落，劉品言一招高抬腿呈90度角，腰力相當驚人，雖然舞蹈部分只有短短30幾秒，不過能感受到她們為此付出的努力，影片中兩人的好身材也因舞蹈動作而現形，劉品言開頭便朝鏡霸氣一笑，胸口事業線讓人移不開目光，謝欣穎胸前挖洞，起身時不小心洩漏胸前春光，又美又有料。

劉品言和謝欣穎身材很火辣。（圖／翻攝劉品言官方專屬頻道 Esther Liu's Official Channel）

劉品言也在Instagram宣傳：「欣品限定女團，看看我們如何完成酒後之約」，她說女團的宗旨是：「舞感哪怕不足，態度必須要有」，自嘲是靠演技撐完舞蹈，她不忘稱讚一波照片氣勢，笑稱：「請按讚轉發支持出道，現在預約跨年場地打六折」，照片中劉品言一身黑色套裝，謝欣穎身穿白色套裝，兩人一黑一白，都選了運動鞋搭配，近照中劉品言露出深V曲線，好身材一覽無遺。

許多粉絲紛紛留言：「期待」、「美翻天了，舞蹈也超好看！」、「兩位女神」、「認真好喜歡妳們」、「態度決定高度」、「感覺到氣勢了」、「新嘗試，支持你們」、「期待花子、百合初舞台組團出道」。