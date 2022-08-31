第11號颱風「軒嵐諾」正逐漸朝台灣接近，本周五(2)、六(3)將是最接近台灣的時候，今晚起北部、東北部已有明顯降雨出現。中央氣象局表示，「軒嵐諾」將與南面的熱帶性低氣壓TD14互相牽制而滯留，至於是否發布海上颱風警報，得視滯留時間以及北轉角度而定。

根據氣象局最新資料顯示，今晚20時「軒嵐諾」中心位置位於琉球南方180公里海面上，即台北東方640公里海面上向西南轉南行進。

氣象局預報員趙竑表示，目前「軒嵐諾」路徑逐漸往南向台灣接近，正逐漸和TD14牽制，因此明天將在原地滯留，並於後天開始往北轉，不過滯留當下暴風圈會擴大，東半部、東北部海面發布颱風警報的機率也因此提高，因此滯留時間和往北的角度會是後續重點。

趙竑指出，明天受颱風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有大雨發生機率，其中基隆北海岸、北部山區甚至有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海也要留意長浪的現象。

台灣颱風論壇｜天氣特急專頁也指出，根據最新的歐洲模式系集圖顯示，「軒蘭諾」明後兩天進入滯留期，隨後從東部海面北上的大方向仍然不變，差別在於滯留期颱風會怎麼飄，颱風中心撞進來的機率依然存在。

該專頁指出，因為未來颱風範圍會擴大，周末不僅海上警報機率提升，全台或多或少都會被颱風外圍環流影響，預估北部、東半部、高山地區，影響最大，各地沿海有會有強陣風，若無意外，周五至下周日中午，颱風距離會與台灣最為接近。