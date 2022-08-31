京劇名角兆欣今年初才赴羅馬歌劇院參與艾未未執導的歌劇《杜蘭朵》，下半年同樣馬不停蹄，又將有另一檔演出，在捌號會所製作的《夢廻春閨》挑戰一人說唱，表現獨守空閨女子百轉千迴的心境，9月下旬在韓國全州國際音樂節世界首演。（李欣恬攝）

京劇名角兆欣今年初才赴羅馬歌劇院參與艾未未執導的歌劇《杜蘭朵》，下半年同樣馬不停蹄，又將有另一檔演出，在捌號會所製作的《夢廻春閨》挑戰一人說唱，表現獨守空閨女子百轉千迴的心境，9月下旬在韓國全州國際音樂節世界首演。

整部作品編制相當簡練，音樂由二胡王維剛、古箏吳妍萱、笛子林小楓、打擊余若玫以及作曲家陳樂鐸組成六人小組，加上兆欣一人演員，他表示，「和樂手已經培養絕佳默契，有緊密的配合，能隨時調整，互相幫襯，做最好的表現。」

《夢廻春閨》由王嘉明擔任導演和文本，故事取材自中國文學經典《詩經》與1931的《春閨夢》，描述一對新婚夫婦，丈夫突然需要上戰場打仗，妻子在家等候，等著等著，在睡夢中看見丈夫回來了，說笑之間，丈夫又消失在空間裡。

作品從2021開始發展，2022年遇上烏俄戰爭，全球人心不安下，全劇和現下的社會時局頗有呼應。王嘉明表示，時代不斷往前推移，科技、手機、電腦、網路等也不斷更新，唯一不變的是人性和戰爭的殺戮。

原版《春閨夢》的文本概念源於1300年前唐朝杜甫的《新婚別》，年代設定則是1800年前的三國，雖是不同年代，但同樣戰爭情境下人性的荒謬，彷彿一條貫串的主旋律，隨著年代不停交錯與變奏。

捌號會所藝術總監林芳宜表示，這部作品她和王嘉明構思已久，以音樂為主體，傳統戲曲為軸心，期許能建構一個全新的表演型態，同時兼具聆聽的趣味性和表演藝術的藝術內涵，也希望能藉此拓展節目製作的多元面向。

演出預計於9月23日在韓國全州國際音樂節首登場。