和碩董事長童子賢表示，中國封控影響中國購買力，對全球經濟的衝擊不亞於俄烏戰爭，只能祈禱庫存調整期三、四個月就能結束，而通膨更是這波經濟起伏最大的怪獸，升息造成企業營運成本大增、獲利變薄，企業在亂世生存必須掌握財務健全、資金不要積壓在庫存或應收帳款。

電視、消費性筆電、Android智慧型手機需求兵敗如山倒，就連今年中還被視為需求穩健的商用筆電，8月起也開始不振，面對下半年電子產業景氣，以玉山科技協會理事長身份出席2022玉山安侯論壇的童子賢，笑稱去「看水晶球」、「問關西摸骨」可能比較清楚，一改兩年前對於「農忙」樂觀以對的態度。而身為科技產業界一員，他當然會擔心下半年有沒有新的黑天鵝，不過黑天鵝都不是科技界養的，科技與公司治理技巧的精進，仍是帶動世界持續進步的基礎。

供應鏈與通路庫存調整什麼時候才有機會結束？童子賢表示，今年春天俄烏戰爭開打後，他曾預期庫存調整很快就會開始，應該只需要兩、三個月就能調整完畢，下半年還是有傳統旺季可期，然而，當時他沒有料到中國為了清零而對上海、昆山等地實施強力封控，已經大幅影響中國的購買力，對全球經濟的影響不亞於俄烏戰事，現在只能祈禱這波調整三、四個月就能調整完畢。

他進一步表示，這波全球經濟起伏就算沒有政治因素干擾，通膨仍是第一個要克服的挑戰，尤其經濟學家與聯準會為了抑制物價而不斷升息，造成企業界營運很大的變數，企業的獲利都因為升息而變薄了，尤其是需要借貸龐大資金運作的企業，壓力更大，在現在的亂世，企業生存哲學不外乎兩個要點：財務健全、積壓在應收帳款或庫存的資金要趕快拿回來。

他也指出，和碩財務健全、庫存還好，很多零組件是客戶付款、委託和碩組裝為成品，大品牌客戶自己會處理庫存，和碩只需要背負現金週轉的風險，像有些IC設計公司現金都壓在庫存，就必須積極去化庫存。