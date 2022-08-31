俄羅斯海軍唯一的航空母艦-庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Kuznetsov aircraft carrier)還是無法出塢，俄國官媒塔斯社報導，該航艦的完工時間可能推遲到2024年。

海軍識別(Navy Recognition)報導，雖然「特別軍事行動」還在持續，但是俄羅斯國防部仍然在8月15日至21日舉行「俄羅斯2022國際軍事技術論壇」，發表他們的軍事實力與武器研發計畫。

在活動期間，俄羅斯聯合造船集團（USC）的副首長伏拉基米爾‧科羅廖夫(Vladimir Korolyov)在接受塔斯社訪問時，提到俄羅斯2艘巨艦：庫茲涅佐夫海軍元帥號載機巡洋艦，與納西莫夫海軍元帥號(Pavel Nakhimov)核子巡洋艦的情況。

科羅廖夫說，庫艦正在北方造船廠(Zvyozdochka)進行維修與升級，而納艦正在 北德文斯克造船廠(Sevmash)進行維修和升級。根據升級計劃，納艦上的所有過時系統，都將被現代武器和軍事裝備所取代。

被問到庫艦的修復情況時，他委婉的說，庫艦的升級工作由總體時間表確定，目前訂在2024年可以出海試航。 然而庫艦的出航時間早已跳票多次，這側面反應了俄羅斯工業能力的問題。

庫茲涅佐夫海軍元帥號是蘇聯海軍第1艘真正意義的航空母艦，可搭載Su-33、Su-25、 MiG-29等戰機，於1988年服役，隷屬黑海艦隊。然而僅3年後，蘇聯就出現政局不穩，黑海艦隊的歸屬權成為問題，戰力強大的庫艦成了俄羅斯與烏克蘭的爭取重點。庫艦的成員多為俄羅斯人，於是緊急投奔北方艦隊，據說是在人員不足，非常勉強的情況出航，可能造成輪機系統問題。

蘇聯解體後的俄羅斯經濟不振長達10年，庫艦僅維持堪用狀態，在2014年敘利亞反恐戰爭時出海參戰，結果航行的巨量黑煙，反應了它不良的狀況。2017年返回北莫曼斯克(Severomorsk)大修，進入俄羅斯最大的浮式乾船塢PD-50，結果卻在2018 年 10 月 30日，PD-50因操作不當而沉沒，倒下的起重機砸穿甲板。之後送往乾船塢，卻在2019年又發生失火，造成2死14傷。