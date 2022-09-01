台北市長選舉熱戰，據國民黨內8月16日完成的民調顯示，國民黨台北市長參選人蔣萬安獲33％支持第一，民進黨台北市長參選人陳時中獲25％支持、無黨籍台北市長參選人黃珊珊則獲19％支持。黨務人士說，蔣「唯一對手還是陳時中」。

在該份民調中，蔣萬安在台北市12行政區中，僅在內湖、大同、士林、萬華4區落後陳時中、屈居第二，其餘8區則都勝出，文山區更大勝陳19個百分點。而黃珊珊在12個選區中，僅大安區居第二、微幅領先陳，其餘皆排第三。

不過因內湖區過往都是藍營優勢選區，如今卻由陳時中躍居民調第一。黨務人士分析，主要是因為該區也是黃珊珊本命區，因而分食藍軍不少支持所致，但蔣僅輸陳4個百分點，後勢仍有可為。

黨務人士表示，這次台北市長選戰，蔣萬安自始鎖定的對手都是陳時中，歷次黨內民調中，陳也是綠營可能人選中最強的對戰組合，對蔣而言，這場台北市長選戰定位一開始，「就是蔣萬安與陳時中的對決」，而檢視陳防疫表現就是決戰點。

黨務人士分析，九合一選戰中縣市長是最重要母雞，人選強弱會影響基層選舉投入情形，以台北市456里的里長改選來看，國民黨這次在265里中提名、報准272人參選，民進黨卻只提42席，代表北市基層對蔣萬安的信心大於陳時中。

近日有媒體民調顯示，黃珊珊在台北市長選戰3個主要參選人中的支持度躍居第二。黨務人士說，雖與黨內民調存有落差，但仍會謹慎參考，初步分析差異可能是因黃宣布參選等效應拉抬。

但黨務人士表示，就國民黨內歷次台北市長民調來看，黃珊珊支持度整體趨勢向下，甚至在黃的內湖本命區也僅排第3名，黃的市議員子弟兵選情也仍有待提升，陳時中應該還是蔣萬安唯一的主要對手。

國民黨內該份台北市長民調，是由黨部委託民調公司，自8月中上旬展開至8月16日止，以家戶電話訪問方式進行，屬有效樣本數逾4800人的大樣本民調，在95％信賴區間下，正負誤差約1.4％。