惠普（HP）與百思買（Best Buy）連袂在30日公布上季財報，受到電腦需求減弱拖累，惠普的業績遜於市場預期，並下修財測，而百思買營收與獲利雙雙下滑。

電腦大廠惠普會計年度第三季（5至7月）營收年減4.1％，降至146.6億美元，遠遠不及市場預估的155.9億美元，主要因為消費者電腦收入銳減20％，不過該季商用電腦收入年增7％。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）指出，消費者需求惡化預料延續，且預期本季企業需求將放緩。有鑑於此，惠普下修2022年度財測，預期全年調整後每股盈餘約在4.02至4.12美元。

惠普上季淨利達11.2億美元，或每股盈餘1.08美元，優於前一年同期的11.1億美元和每股92美分。調整後每股盈餘為1.04美元，略遜於分析師預估的1.05美元。

另一方面，美國最大消費電子零售商百思買（Best Buy）30日公布會計年度第二季（5至7月）業績，由於消費者對電子裝置需求減弱，導致百思買上季營收與獲利雙雙萎縮，不過仍優於市場預期。

百思買上季淨利年減60％，降至3.06億美元或每股盈餘1.35美元，遜於一年前同期的7.34億美元或每股盈餘2.9美元，但優於市場預期的每股1.27美元。營收年減13％，降至103.3億美元，亦高於市場預期的102.7億美元。

百思買將上季同店銷售下滑12.1％歸咎於電腦和家庭劇院產品需求減弱，不過降幅小於分析師預估的12.6％。

百思買維持全年財測不變，預期本年度同店銷售約下滑11％，本季的同店銷售降幅可能略高於第二季的12.1％。

根據市場研究機構IDC數據，全球電腦出貨量繼第一季年減5.1％後，第二季再萎縮逾15％。上半年出貨量年減10.1％，創下至少2015年來最嚴重的上半年跌幅。

電腦需求走疲衝擊相關產業，晶片大廠英特爾上季意外陷入虧損，並下修全年財測。