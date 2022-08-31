前英國王室成員梅根（Meghan Markle）近期疑似仿造婆婆黛妃造型，躍升時尚雜誌《The Cut》封面，只見中分頭盤髮、搭配俐落黑色高領毛衣，散發高冷又端莊的氣場，但英國人民還是不買單。她接受外媒採訪時再提與婆家嫌隙，其中一段，將自己比做南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的言論，就連其孫子都看不下去，忍不住暗酸「完全不同」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，梅根接受《紐約》 (New York Magazine)採訪時回憶，與丈夫哈利王子（Prince Harry）的婚姻在南非掀起歡聲雷動，三年前人正出席《獅子王》真人版電影首映，劇組一名南非演員偷偷告訴她，國家的人都在街上跳舞。「就好像反種族隔離革命家曼德拉獲釋時一樣振奮人心」。

報導指出，梅根這番言論徹底震驚了曼德拉一家人，其孫子、同時也是南非議員的茲韋利萊勒(Zwelivelile)主動回擊，稱「我爺爺在獄中服刑27年，之後重新集結反對派並領導國家，這是歷史上極具重大意義的時刻。」

「永遠都無法和公爵夫人嫁給一位白人王子相提並論。我們克服350殖民主義以及60年的種族隔離政策，根本完全不同。」

梅根不經思考的一番話，除了再次激怒外界，嘲諷她「放尊重一點」。就連王室傳記作家安琪拉·萊文(Angela Levin)也表示，「夠了喔，梅根到底要胡言亂語到什麼時候，這也難怪曼德拉孫子很生氣。」

Nelson Madela's grandson,Zwelivelile Mandle Dalibhunga Slams Meghan Markle for comparing herself to South African Freedom Fighter



She revealed:"When you married into this family,we rejoiced in the streets the same we did when Mandela was freed from prison.”#MeghanMarkIeisaLiar — Febe (@generalFeb) August 31, 2022