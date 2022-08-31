港星黃一山是周星馳電影的御用搞笑配角，成名作有《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等；今年58歲的他，開始著手退休生活，在蘇州租了一棟2000人民幣（約新台幣8825元）的老宅，近日公開年久失修的內部，連他都自嘲：「真是又大又破！」

黃一山29日在抖音上傳一支短片，紀錄定居新家的第二天，起初還很興奮，一進門他臉就垮了，因為內部有許多雜物和傢俱需要整頓，輕推窗戶會掉框、牆壁有很多青苔和漏雨的痕跡，灰塵也積的厚厚的，他不禁自嘲：「真的是又大又破，但空間還是很大的。」此外，黃一山很驚訝家裡竟有一口井，十分古色古香。

黃一山租的新屋內部很有年代感。（圖／抖音@黃一山）

黃一山租的新屋內部很有年代感。（圖／抖音@黃一山）

黃一山為了實現回歸田園的養老夢，決定要改造這間老宅，敬請各位期待結果。

網友看完這支短片，紛紛留言：「買下來吧，不然裝修完不給租了太虧了」、「改造完了，然後房東大爺租出去收租了」，黃一山哭笑不得地回：「不會吧！」另外，也有網友期待成果，以及誇讚黃一山的幽默感跟以前一樣都沒變，引用他早年在電影的梗，留言搞笑：「華府已經破敗成這樣了？」、「化學老師：這位同學，你叫什麼名字」。