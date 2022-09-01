深圳出現新種變異新冠病毒讓大陸各地的防疫管控再度如臨大敵。北京31日晚間通報，31日0時至15時，北京新增一例本土確診，屬於社會面篩查發現。確診者所在的海淀區也立刻劃定出四個高風險區，首都防疫警戒瞬間升溫。

一財網報導，北京疾控中心31日晚間公布最新本土確診情況，從8月15日以來，北京市累計確診23例感染者，涉及7個區，其中，朝陽區、昌平區各5例，順義區、大興區各4例，豐台區3例，海淀區、房山區各1例。

北京疾控中心表示，當前境外疫情持續蔓延，國內疫情多點散發，進返京正值高峰期，旅遊返京、學生開學返校人員眾多，以及中秋、十一國慶「兩節」又將臨近，輸入性、流動性風險不斷加大，疫情防控面臨持續壓力和考驗。

出現新種變異新冠病毒的深圳也在加強防控。深圳市31日晚間宣布，9月1日起，市民群眾非必要不離深，離深者須持48小時內兩次核酸陰性證明。等於變相封城。