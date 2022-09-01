俄羅斯從周二（31日）起關閉天然氣管道北溪一號3天，進行例行維護工作，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）將根本原因歸咎於西方制裁，更嗆聲，除了西方制裁造成的技術問題外，沒有任何事情會阻礙北溪一號的運作。

Business insider報導，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯降低天然氣輸氣量反制歐洲的經濟制裁，目前僅剩戰爭前的2成，俄方更時不時以維修為由停止北溪一號天然氣管道的運作，因此近期的措施讓市場擔心，俄羅斯會延長「斷氣」的時間，對歐洲進行報復。

對此，培斯科夫強硬回擊，「可以保證，除了西方制裁造成的技術問題外，沒有任何事情會阻礙北溪一號的運作，制裁讓維護工作無法順利進行，關鍵零組件更因此無法被運回基地。」

即使被歐洲批評將能源武器化，但俄羅斯仍強調西方制裁是一切的禍首，市場擔心俄羅斯會在冬天完全停止供應天然氣，這使得歐洲國家需要在此之前達到至少90%的天然儲存量，且就算順利達標，歐洲供應鏈中斷的風險還是升高不少。