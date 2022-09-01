桃園市一名已婚女子與男主管發生婚外情，男方經常在上班時間對女方噓寒問暖，其丈夫知情後怒告男主管侵害配偶權。桃園地院審結，判男主管應賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2002年間結婚，育有2名子女，現已離婚，妻子自2019年間起到某公司擔任理貨人員，但妻子開始工作後，對他態度日漸冷淡，還突然提起離婚訴訟。

男子表示，他與妻子爭吵的過程中，才得知妻子愛上男主管，男方經常在上班時對妻子噓寒問暖，暗示自己沒有女友，或是慫恿妻子離婚，2人的LINE對話紀錄著所有過度密切的互動，均嚴重侵害他的配偶權，故依法要求男主管給付他50萬元。

對此，男主管辯稱，人夫提出的對話紀錄畫質低且模糊不清，無法具體辨識對話的內容與對話時間，唯一能辨識的對話也沒有逾越一般男女交往，僅屬於同僚情誼，且部分對話進行時女方已恢復單身，否認自己有侵害配偶權。

桃園地院勘驗對話紀錄，認定女方曾傳訊請男主管收拾衣物，男主管也在偵查中自述有與女方在一起，依社會通念來說，兩人相約同居的行為明顯逾越分際，也足以破壞人夫的配偶權，認為人夫求償有據，審酌後判男主管要賠償20萬元為合理。可上訴。