大陸近期積極扶植國內半導體產業，但美方展開防堵行動，最新狠招是將原本10奈米以下製程輸往大陸的禁令，提高到14奈米以下。根據紐約時報報導，大陸發展半導體業面臨困境，北京政府試圖以「舉國體制」方式調動國家資源來推動晶片自主，但晶片行業依賴一體化的全球供應鏈，不可能靠自己包攬一切。

報導提到，晶片行業是高度複雜和相互關聯的，它依賴一體化的全球供應鏈，並利用不同地區的專業知識：像是美國的設計、台灣和韓國的製造、大陸的組裝包裝和測試，以及荷蘭的設備，每個地區的優勢都是經過數十年的資本支出和研發建立起來的。英特爾前大陸公司總經理唐睿思(Christopher A. Thomas)在接受採訪時表示「任何考慮推動半導體行業自力更生的政府，都需要面對殘酷的現實」。

曾出任大陸紫光集團副總裁、有「兩岸記憶體教父」之稱的高啟全接受採訪時則表示，他曾多次試圖告訴大陸科技高層，大陸可能需要30年甚至50年的時間才能成為半導體行業領導者。

報導指出，大陸2020年的晶片銷售額成長30.6%達到398億美元，大陸在晶片上的花費仍然高於其他任何進口商品，但儘管有大量的政府資金和補貼，還是出現了失敗，根據《中國經濟週刊》分析，2020年前10個月，註冊為晶片相關的企業超過5.8萬家，該雜誌揭露，一些公司過去從事的是時尚、建築和其他行業，更改註冊信息只是為了輕鬆獲得資金和廉價的土地，據悉至少有六個投資10億美元的半導體項目已經破產。

《南華早報》則報導，2021年1月至5月，大陸約有1萬5700家新的半導體公司註冊，是前一年同期的三倍，但卻迎來一波爛尾潮，包括成都、武漢、濟南、淮安、南京等地共有7家晶圓製造企業先後爛尾。

北京在2015年發布「大陸製造2025」計畫，其中一項目標是半導體自給率，從不到10%的情況下逐步提昇，在2020年達到40%，並於2025年自給率來到70%。但根據研調機構IC Insights調查，大陸2020年半導體自製率僅16%，扣除在當地投資設廠的外商如台積電、三星與SK海力士等，此比例更不到10%。

大陸閩江學院閩都學者特聘教授曹海濤則在鳳凰網財經訪談節目《封面直播》中指出，呼籲在大陸賣的手機，其使用國產晶片比例應該至少達到30%，否則應該加稅最高到400%，以加速往半導體自給自足的目標邁進。