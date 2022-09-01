宜蘭縣風景優美，景致宜人，擁有許多自然無光害環境，於夜晚多可見繁星點點，閃耀於蘭陽星空，不論平假日，山邊、海邊、田野鄉間都是極佳的觀星場所。 若是想要有老師帶領、講解觀星課程，非常推薦到宜蘭一遊。宜蘭縣政府今年首次舉辦「2022蘭陽賞星樂目音樂會」，邀請民眾一同徜徉於蘭陽星空下。活動將於9月24日(六)晚間6點舉行，與您相約於宜蘭縣南方澳豆腐岬風景區。

宜蘭縣長林姿妙。（圖／宜蘭縣政府提供）

本次音樂會活動以「蘭陽文化星空」為主軸，以廣闊太平洋為景及蘭陽豆腐岬為背景，邀請遊客們在徐徐海風的陪伴下、欣賞蘭陽星空。音樂會將打造成「蘭陽文化星空故事集」，由蘭陽在地文史工作者莊文生老師擔任說書人的角色進行，分享屬於蘭陽山裡、夜裡、平原的在地故事，並由宜蘭傳統樂器北管之「宜蘭暨集堂」開場，搭配蘭陽在地藝文團體「蘭陽交響樂團」及「宜蘭青年管樂團薩克斯風四重奏」，用動人旋律演繹宜蘭魅力。並由宜蘭囝仔STACO結合傳統老調與新潮嘻哈吟唱新興宜蘭風格、新生代樂團新聲許含光溫暖嗓音等。在永恆蘭陽星空下，襯著海風，享受聽覺視覺雙重感動，體驗一場結合傳統與現代、老調與年輕的蘭陽專屬文化星空故事。

此外，宜蘭縣政府特別邀請天文專家吳建德老師進行現場星空導覽，於音樂會期間透過有趣的天文故事分享帶領民眾認識蘭陽璀璨星空，於音樂會結束後，更帶領全體參與民眾進行星象導覽，讓對觀星有興趣的民眾可以留在現地聆聽專業的星象解說，了解屬於蘭陽的星象知識。並為服務搭乘大眾運輸之民眾，特別於蘇澳轉運站及南方澳遊客中心備有活動專車接駁。期待在唯美亙古的星空下，邀請民眾回歸自然，共賞蘭陽星空之美。且凡是參與觀星民眾，只要回填活動回饋問卷，即有機會獲得宜蘭縣內五星級飯店住宿劵、餐券、在地伴手禮等限量多項好禮。

「2022蘭陽賞星樂目音樂會」將於9月24日舉行。（圖／宜蘭縣政府提供）

另外，為培養宜蘭在地民眾對觀星的了解，及培養在地觀星導覽解說員，宜蘭縣政府並將辦理2場觀星課程，邀請年滿18歲，並對導覽解說工作具高度熱忱及意願的民眾或旅宿業者參與，每場次限量50名學員報名，額滿即止，歡迎大家踴躍參與。期許透過音樂會、觀星課程等一系列觀星活動，與民眾分享宜蘭夏夜星空美景。

「2022蘭陽賞星樂目音樂會」為鼓勵民眾響應節能減碳，避免交通壅塞，活動期間下午4點起至晚間10點，提供兩班次雙向對開免費接駁服務。一由蘇澳轉運站至豆腐岬風景區（活動會場），約40分鐘一班、另由南方澳遊客中心至豆腐岬風景區（活動會場）約30分鐘一班，敬請民眾善加利用。更多活動詳情及請見活動場次資訊請洽宜蘭勁好玩FB粉絲專頁或（02）6633-3892、(02)6633-3856諮詢。

(宜蘭縣政府廣告)