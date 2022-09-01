年底的九合一大選倒數不到三個月，「六都」首長之爭更加眾所矚目。對此，媒體人韋安31日在臉書預言新北市的選情，斷言「林佳龍落選幾乎已成定局」，更拿出一份民調直言「原本綠營在新北的25席議員，有可能掉個3、5席，造成徹底崩盤」，引發討論。

韋安在臉書上根據最新《美麗島電子報》8月國政民調表示，新北市民眾有77.9%信任侯友宜。更值得注意的是全國範圍中，泛綠民眾有過半，59.7%信任侯友宜。韋安隨即更列出三點分析，首先，林佳龍自7月13日被民進黨正式徵召出選新北，一路狂打負面選戰，樣樣批評侯友宜。又搞「大撒幣」的福利政策，和20多項「大大大」政見，後檯還不時有中央出手「助攻」。結果，侯友宜的民意支持不降反升（信任度）。

再來，在侯團隊陸續向市民繳出過去4年政績成績單後，民眾發現侯真的「能做事」，且「做的比說的多」，是個更值得信賴的人；最後，未來2個多月裡面，侯友宜還會有更多的政績展現出來，選戰發言體系也成建正面應戰（現在他還是以市政優先）。其民意支持不僅穩固，還有再上升的空間。

韋安更提及，林佳龍的形象，雖然沒有像林智堅因「論文門」所產生的巨大爭議，綠營民代也願意跟他聯合造勢。但這個母雞可能「好看不好吃」，因此韋安疑惑「為什麼正式參選後無法維持既有的態勢，還讓對手支持度上升？」。韋安分析稱，林佳龍無法激勵綠營支持者的熱情，也會「出包」講錯話，政見和過往政績有極大差異，也會讓中間選民產生猶疑。

韋安最後更預測，綠營現在喊出的新北選戰目標是37+1，指民進黨提名的37個議員，搭配一個市長通通上壘，但林佳龍落選幾乎已成定局，「原本在新北的25席議員，因這隻『母雞』而有可能掉個3、5席，造成徹底崩盤」。