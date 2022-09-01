儘管遭到西方多面向制裁，俄羅斯能源出口仍然蓬勃，對比戰前，其所帶來的收入更是不減反增，俄羅斯天然氣工業（Gazprom）上半年獲利寫下歷史新高，並計畫發放中期股息，周三（31日）股價應聲大漲，一度漲超過30%，觸及三個月以來高點，並創2008年以來最大漲幅。

路透社報導，Gazprom周二盤後公布，今年上半年淨利潤高達2.5兆盧布（約417億美元，折合新台幣約1.26億元），創下歷史新高；此外，董事會提議恢復派息，計畫發放每普通股51.03盧布（約0.8505美元）的股息，整體派息達約200億美元。

Gazprom股息對市場而言是個敏感問題，該公司大股東俄羅斯政府6月時決定，不針對去年業績發放股息，而消息讓投資人失望透頂，股價一天暴跌近30%。

俄羅斯經紀商BCS Global Markets（BCS GM）報告指出，「經營高層派發股息的決定，讓我們和市場為之驚訝，在我們看來，這足以成為公司歷史上對股東重大利多事件之一」。

創紀錄的獲利激勵Gazprom股價跳空大漲超過30%，最高來到275.96盧布，之後漲幅收斂，仍有逾24%的漲幅，收在254.74盧布。