以民為先，人命關天！華航30日召開臨時董事會採購16架波音787-9客機及8架選擇權共24架，交易總金額高達1403億元。中廣董事長趙少康質疑，華航買飛機為何要躲躲藏藏開臨時會，且波音787飛航安全紀錄不佳，不但製造有瑕疵，還發生過引擎漏油等多起意外事件，痛批蔡政府不該拿台灣飛航安全換取民進黨的政治利益，將政治採購置於客機安全之前，是草菅人命的做法。

趙少康31日以「客機安全遠重於政治採購，蔡英文不可草菅人命」為標題發文指出，華航昨天召開臨時董事會採購16架波音787-9客機及8架選擇權共24架，交易總金額高達1403億元，預計2025年開始交付。華航要買飛機不是不行，但有必要這樣躲躲藏藏開臨時會嗎？4月中美國參議員葛瑞姆訪台才要求蔡英文購買，蔡英文立刻要求華航「使命必達」，馬上就訂了飛機，重點是波音787之前的飛航安全紀錄不佳，還曾被美國聯邦航空局禁飛。他不禁大罵：「這樣的政治採購真能讓民眾放心嗎？蔡政府拿台灣飛航安全換取民進黨的政治利益來大內宣，是非常可恨的行為！」

他說，4月時媒體報導葛瑞姆來台推銷波音787，國安局長陳明通還戴帽子「這是一場認知作戰」，吳釗燮也說「這就是在影響國人對於其他國家參議員對台支持的認知。」結果這場「認知作戰」其實是美國政府認知蔡英文政府要買波音787。趙少康質疑：「陳明通、吳釗燮有出來承認亂戴帽子、自己認知錯誤嗎？」

趙少康強調787有不少安全瑕疵「波音公司製造787客機時，就爆出工廠有安全漏洞，製造上也有瑕疵，紐約時報報導有員工連自己都不敢搭乘；787客機飛行時，接連發生多起意外事件，包括計算機系統誤報故障、引擎漏油、鋰電池出現問題迫降等，甚至引起機身結構的嚴重質疑，還有數次起火事件，這些問題都完全解決了嗎？還是因為很多國家退訂787，飛機賣不掉庫存太多才用力推銷給台灣？華航應該出面說明，為何不買空巴，而要買波音？華航的小股東不會質疑嗎？華航的旅客不會擔心787又貴又有安全顧慮嗎？」

他疾呼，華航雖然是官股占多數，但作為民航公司，又是代表中華民國的航空公司，旅客權益及飛航安全必須要高於一切。購買波音或任何飛機，「飛機安全無虞」是最起碼的標準，華航必須拿出道德勇氣，不能被蔡英文的政治採購綁架，用信任華航旅客的錢去做政治交易，「否則就是拿旅客生命在開玩笑！」