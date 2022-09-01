網路時代購物方便，不少通路刷卡選擇也多，就有網友發文詢問什麼東西會用分期購入，引起眾人討論。雖然分期0利率十分方便，但綜觀網友留言，不少人寧願一次付清，更有過來人分享變成月光族的慘劇。

原PO近日在PTT女板發文，近期想買一個4萬元包包犒賞自己，比較網購與代購後，想要挑0利率的分期付款比較沒負擔，坦言能分期就會想一直買，還鎖定了筆電、跑步機，也好奇其他人會分期都是買什麼商品？

貼文引起網友討論，其中許多人坦言不偏好分期付款，「不喜歡欠錢的感覺，只有房子」、「除非那個東西我很需要，不然一次付清不會分期」、「家電，因為信用卡回饋規定要分期，不然也不想拖拖拉拉」、「沒有，你應該不在意信用評等才會分期」、「除了房子跟車子，沒有在分期，幾萬塊的東西也要分期勸你不要辦信用卡，很容易入不敷出」。

也有網友示警分期付款的盲點，「不喜歡分期，會搞不清楚實際到底花多少錢」、「如果你只是個普通人，當買則買；看到哪個買哪個，很容易就陷入繳最低的陷阱了」、「我同學什麼都愛分期，結果每期帳單大概都兩萬」、「真心勸不要輕易分期，久了麻痺，發現超過負荷時通常已經來不及了」。

還有過來人分享自身經驗，「經驗談就是月薪5萬以下時，分期繳起來其實還蠻痛苦的，月薪已經不高了，還要綁個1到3年每個月繳幾千元出去，每個月錢根本不夠用，月薪不高時，分期可能會變月光族」，提醒原PO要謹慎使用分期付款。