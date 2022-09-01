近視是現代人最常的文明病之一，我們並不完全清楚原因，但是早期發現、早期阻止絕對是重要的。科學家發現一種咖啡因的代謝物，簡寫7-MX的苦味劑似乎可以減緩兒童近視的發展，如果在臨床試驗也證明有效，7-MX將是一種有價值的治療兒童近視方法。

近視源自於水晶體增厚，以及眼軸拉長，通常從6~7歲的兒童就開始，一直持續到16~20 歲，都有可能持續惡化。近視的影響比一般人想象的要大，它會間接近造成其眼睛疾病風險，包括黃斑部變性、青光眼、白內障和視網膜脫離，不能小看。

據研究人員稱，最早提出7-MX能緩解近視的報告，來自丹麥一間眼科診所的紀錄，該診所從2000年6月至2021 年 1月期間，提供711 名兒童（356名女孩和355名男孩）服用7-MX 片劑（平均 470 毫克），並且對兒童進行了全面的眼部測試，包括測量眼軸長度。

624 名 (88%) 的兒童每天服用高達 1200 毫克的7-MX，而 87人沒有，出於各種原因。

經過3年半的治療與追蹤，服用 7-MX 的兒童，近視惡化率較慢，眼軸也明顯沒有伸長，而且愈高劑量愈明顯。如果在大型臨床試驗中證明其安全有效，7-MX 可能成為一種有價值的治療方法。

7-MX是一種咖啡因代謝物，全稱叫7-甲基黃嘌呤(7-Methylxanthine)因此簡稱 7-MX。它被證明是完全安全無害的。