物價齊飛，現今100元所能吃到的與過往落差不小，但有一名網友買到一個100元的綜合飯便當，不僅超過三樣主菜，食物塞滿整個便當盒，白飯還是另外獨立附上，讓2.7萬網友暴動求地址，就有當地人直呼別再PO了，不然連自己都吃不到。

男網友在臉書《爆廢公社》PO出照片「老闆，你的綜合飯真的很綜合哦」，只見這個綜合飯便當，食物塞滿整個便當盒，主菜有香腸、臘腸、燒肉和花枝，配菜則有木耳、玉米、滷蛋、豆干和豆莢，白飯則是用另一個便當盒裝，且價格只要100元。

原PO貼出他買到的綜合飯便當，主菜配菜塞滿整個便當盒，白飯還另外附上，100元的價格讓網友暴動。(圖／爆廢公社)

照片曝光後超過2.7萬人點讚，不少人紛紛敲碗求地址：「這也太便宜了」、「100元老闆要賺什麼」、「求地址，我要用新台幣教訓老闆」、「這樣100？良心在哪裡，地址在哪裡」、「根本佛心便當」、「看到都餓了」。

還有部分網友透露，該便當店在台南市中西區，但拒絕曝光地址：「別再PO了，不然連當地人都吃不到」、「我公公愛到連續買兩個禮拜，現在看到反而會反胃」、「已經夠難買了」、「這家的香腸超級好吃」。