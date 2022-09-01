強烈颱風軒嵐諾目前位置在台灣東方約700公里處，受到兩高壓影響，預估將進入原地打轉模式後北上，但由於路徑頗類似2001年納莉颱風，會不會重演當年模式撲台，氣象局也給出解答。
當年納莉颱風為台灣帶來嚴重災情，94死10失蹤，以及超過300億的經濟損失，在台灣上空滯留長達49個小時更是創下紀錄，又由於適逢八月初一天文大潮，造成台北市嚴重淹水，連中研院地下研究室也泡水。
納莉颱風當時也是先在琉球群島附近不斷打轉，導致氣象局難以預估路徑，之後不斷朝西南方前進，最終登陸台灣，成為氣象史上第一個「東北進、西南出」的颱風，被氣象局稱為四大怪颱之一(另三為1986年韋恩、1991年耐特與2012年天秤)，如今軒嵐諾會不會重演當年納莉模式，也成為焦點。
對此氣象局預報員林定宜表示，由於今年的大氣環境與當年有極大差異，因此預估軒嵐諾依舊會北轉，重點在於北轉的角度與時機，氣象局還會持續觀察。
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