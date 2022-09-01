今天是英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世25週年紀念日，悼念者聚集在她當年於巴黎發生車禍喪生的地點獻上鮮花，並且留下記念她的卡片等訊息。

黛妃是於1997年8月31日在巴黎阿爾瑪橋（Alma bridge/Pont de l'Alma）隧道中遭狗仔隊跟蹤，隨後失速發生車禍身亡，事發25年至今，世人依然懷念她的風采。

路透社報導，民眾今天在阿爾瑪橋隧道上方的自由火炬（Flame of Liberty）紀念碑周圍，放置照片及鮮花，記念已故的黛妃。

自由火炬是美國紐約自由女神像手握火炬的複製品，在黛妃發生車禍之後，此處成為了緬懷她的非官方紀念地點。

據報導，有許多地方民眾及旅客來到這個地點致敬，擺放鮮花和卡片，並且拍照留念。有一張卡片寫道：「25年過去了。」

另有一張卡片附著黛妃的照片，上面寫著「永遠存在我們的心中」，署名者是來自盧森堡的莫妮姬（Monique）。（譯者：陳正健）1110901