市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息的憂心揮之不去，美國股市主要指數今天收黑，連續4天以下跌作收，延續慘淡跌勢。
道瓊工業指數下跌280.44點或0.88%，收31510.43點。
標準普爾500指數下挫31.16點或0.78%，收3955.00點。
那斯達克指數挫跌66.94點或0.56%，收11816.20點。
費城半導體指數下滑31.24點或1.15%，收2677.39點。（譯者：陳正健）1110901
市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）恐激進升息的憂心揮之不去，美國股市主要指數今天收黑，連續4天以下跌作收，延續慘淡跌勢。
道瓊工業指數下跌280.44點或0.88%，收31510.43點。
標準普爾500指數下挫31.16點或0.78%，收3955.00點。
那斯達克指數挫跌66.94點或0.56%，收11816.20點。
費城半導體指數下滑31.24點或1.15%，收2677.39點。（譯者：陳正健）1110901
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