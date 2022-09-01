強烈颱風軒嵐諾正逐漸朝台灣接近，本周五、六將是最接近台灣的時候。是否會發海上颱風警報？中央氣象局表示，得視軒嵐諾滯留時間以及北轉角度而定。氣象專家吳德榮指出，明(2日)晨已有發布海上警報的條件，但不確定性仍很大，應持續密切觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，軒嵐諾颱風在琉球南方海面，偏西南前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾東南東方，朝西北西前進，因「藤原效應」兩者將在宮古島南方海面逐漸整併成一個「大型颱風」，移動速度減慢、呈現滯留打轉；原本在颱風北方的副熱帶高壓，因北方槽線接近及大型颱風的「貝他效應」而減弱，軒嵐諾再轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈通過台灣東側海面。

颱風併熱帶性低氣壓的情形少有。氣象局長鄭明典在臉書發文指出，這不是常有的現象，原本對流雲系範圍很有限的軒嵐諾，合併了另一個熱帶性低氣壓的雲系，合併之後整個強對流區還同步增強，現在颱風的雲系變得非常的寬廣！雲系合併之後，颱風強度應該還會增強，暴風半徑也會擴大！

鄭明典臉書PO出兩張照，對比颱風與熱帶性低氣壓最新與31號00時的影像照，明顯發現兩個原本分開的個體，現在已結合在一起，變得超大顆。網友回應，睡一覺起床，怎麼就合併「吸進去了」。