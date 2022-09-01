北台灣自昨天傍晚起，一陣一陣的颱風雨時大時小，已預告「這顆颱風不是開玩笑」。中央氣象局預計明天上午發布海上颱風警報，也是今年第一個；有沒有可能發陸上颱風警報，目前也不能完全排除，主要看它到底變多大，以及接近後的轉彎程度。

「軒嵐諾」不愧今年以來最強颱，強到連南邊的熱低壓原本都要變成「梅花」颱風了，卻長不太出來，即將被「軒嵐諾」併吞。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，強烈颱風與熱低壓將在宮古島南方海域逐漸整併成一個大型颱風，速度減慢、滯留打轉。

強颱北轉前將滯留，若更靠近台灣，不排除發陸上颱風警報。（翻攝氣象應用推廣基金會）

氣象局預計明天發布海警，陸警則要看這個大型颱風的相對位置，以及它整併後「到底可以長到多大」。若「軒嵐諾」更靠近台灣時才北轉，或它暴風圈大到可接觸陸地，就有陸警機率，目前都不排除。

但不管發不發警報，「軒嵐諾」的外圍環流將帶來龐大豪雨，昨晚起已有零星降雨，今起至下周日上半天，北部、東北部雨勢更明顯，一連4、5天密集轟炸，迎風面地區的民眾要特別留意，沿海也會有較強風浪。

中南部影響相對較小，氣溫略降、偶有局部陣雨。今各地氣溫：北部24至30度、中部24至33度、南部24至35度、東部22至35度。