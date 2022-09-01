年底九合一選舉候選人登記自8月29日起至9月2日止，近日都有不少候選人完成登記。其中，國民黨台北市前議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，昨(8月31日)專程南下陪國民黨屏東縣長參選人蘇清泉登記參選，晚間也在臉書分享為何要四度南北奔波到屏東，原因就是「他是傻瓜」，願意在最艱困的屏東，默默耕耘數十年。高金素梅也現身回應，「屏東像個五星執政的縣市嗎？屏東需要翻轉！」

羅智強分享，一個懸壺濟世的醫生、一個永遠伸出雙手幫助別人的醫院院長、一個若不摻和政治，日子就可以過得無比的舒適、悠哉的蘇清泉，卻把一輩子的精力都投入了服務屏東，如果他是在台北，這樣的投入還可以理解，但是他是在民進黨已經執政的25年的地方，如果只是想要求一個政治的位置，他應該要加入民進黨，那麼機會大得多。有一次問對方為什麼要花一輩子的時間要一次又一次地堅持著？蘇忽然睜起了大大的眼睛，握著他的手說：「因為我為屏東不捨。」

羅智強質疑，過去25年民進黨執政得越久，屏東落後的越嚴重，而蘇清泉不自量力的，想打破屏東一黨獨大的沉淪循環，認識蘇清泉這樣的一種「傻瓜的慈悲」，能不感動嗎？為什麼不讓屏東有一個新的可能？

對此，高金素梅也現身回應，屏東像個五星執政的縣市嗎？看看我們的家戶所得、自來水普及率、平均壽命，都落後於大部份的縣市；倒是人口流失名列前茅。這像是五星執政的縣嗎？屏東需要翻轉！