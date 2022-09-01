安泰銀(2849)召開線上法說，受呆帳提列增加影響，2022年上半年獲利年減6.44％、降至近4年同期低點，但資本水準仍領先同業。展望下半年，面對整體經濟展望未見明朗，安泰銀維持審慎樂觀看待，將透過4大策略追求營運持續成長，且逾放金額可望持續下降。

安泰銀2022年第二季淨收益15.73億元，季增0.73％、年增0.75％，登近2年半高點。惟呆帳提存達2.23億元，季增近1.4倍、年增達2.5倍拖累，使稅後淨利4.68億元，季減達31.23％、年減達28.58％，每股盈餘0.24元。

合計安泰銀上半年淨收益31.36億元、年增6.68％，為近3年同期高點。但因呆帳提列達3.16億元、年增達2.68倍影響，使稅後淨利11.49億元、年減6.44％，每股盈餘（EPS）0.59元，雙創近4年同期低點。股東權益報酬率（ROE）6.78％，資產報酬率（ROA）0.68％。

安泰銀財務長陳琬鈺表示，受惠核心業務放款動能穩健成長、升息循環挹注利差擴大，使第二季利息淨收益10.51億元，季增9.73％、年增13.92％，創近5年高點。手續費淨收益4.19億元，季增達19.89％、年減10.31％，已見明顯回升。

合計安泰銀上半年利息淨收益20.09億元、年增達12.84％，創近5年同期高點，但手續費淨收益7.68億元、年減達13.18％。不過，其他淨收益3.58億元、年增達33.61％，主要受惠衍生性金融商品操作妥適，特別在美債期貨收益明顯成長帶動。

安泰銀在最適化風險與收益下，追求穩健放款成長及平衡放款組合，以提升整體收益。截至6月底放款餘額2233億元、存款餘額2905億元，存放比76.89％、優於平均70.34％。第二季淨利差（NIM）1.28％及淨利差1.23％，分別季增0.09及0.08個百分點。

陳琬鈺表示，安泰銀希望透過放款成長帶動整體資產成長，因此今年存款策略聚焦控制增速，使整體存放比表現優於同業。未來將持續提高存放比及優化整體資金運用效益，存款結構部分則持續提高活存占比，來降低整體存款成本。

安泰銀第二季逾放比0.9％、呆帳覆蓋率158.32％、總放款覆蓋率1.42％，遜於首季0.66％、239.6％、1.59％。陳琬鈺說明，主因第二季有較大額法金案件產生逾放，使第二季呆帳提列達2.24億元，因放款規模相對較小，只要出現少數大額逾放就會導致逾放比攀升。

不過，陳琬鈺指出，安泰銀截至6月底20.09億元逾放中，前三大案件合計達91％，由於均有足額擔保、且均以不動產相關為擔保品，目前均已進行強制執行，後續可陸續回收。另外，8月已進行近3億元呆帳轉銷，且有較大金額回收，預期逾放金額將明顯下降。

同時，安泰銀擁有嚴謹的成本控管及卓越的資本水準，截至6月底資本適足率16.52％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為15.33％，優於全體國行平均14.88％、12.61％及11.39％。營業費用率46.86％亦優於全體國銀平均54.08％。

展望後市，在疫情、通膨及地緣政治等風險變素持續影響下，下半年整體經濟展望未見明朗，安泰銀表示仍審慎樂觀看待，將透過聚焦目標市場與利基業務、妥適資產配置、嚴謹的風險管理並深化數位發展與營運韌性，追求營運持續成長。