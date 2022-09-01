年底六都選舉各界關注。媒體人韋安預測，國民黨將會以輾壓之姿拿下新北市、台中市，現任市長侯友宜與盧秀燕不僅會無懸念連任，侯更會以60%得票率大勝民進黨參選人林佳龍，盧則會以55%得票率勝過代表民進黨的蔡其昌，綠營最終會以悲慘票數輸掉北、中台灣兩大直轄市。

韋安昨日（8月31日）在臉書發文，鐵口直斷預測，在新北市方面，他預測侯友宜會以60%得票率勝過林佳龍的40%；在台中市方面，盧秀燕則會以55%得票率贏過蔡其昌的45%。

韋安認為，目前來看侯友宜、盧秀燕在新北市、台中市有鐵定連任的概率，不過兩地選情還是有些差異性。

韋安分析，林佳龍動作頻頻，對炒熱選情有幫助，但連番講錯地名，新北變台北，八里、萬里分不清，還把八竿子打不著的事當自己的政績來宣傳（淡水大橋），只會長侯友宜的威風，滅自己陣營的志氣，最後促使「挺」或「鼓勵」侯的票多一些，綠營基本盤反而意興闌珊，甚至失靈。而蔡其昌雖然弱勢，但是不會出錯的候選人，讓台中市選情雖冷清，出來投票的藍綠基本盤卻較為穩定，再加上盧秀燕的政績效應，形成最後55比45的結果。