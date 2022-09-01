北市寧夏所陳姓執勤等2名員警，1日凌晨12點14分，接獲捷運雙連站工作人員報案，指稱以一名女子在站內服務台大吼大叫、語無倫次，希望警方提供協助，2名陳姓員警隨即前往現場，並以警車載送鬧事女子返家，不料在屋內，該名女子當著父親、母親和大嫂持刀攻擊警察又自殘，經送醫搶救，凌晨2點28分宣告不治。
持刀攻擊員警的張姓女子，25歲在政府部門擔任僱員工作，凌晨在捷運站情緒失控，工作人員直接打電話到派出所，由員警協助返回蘭州街家後，張女在客廳內，突然拿出一把水果刀，坐在沙發上口中念念有詞，經家人和員警勸說，張女突然從沙發上跳起攻擊陳姓員警，但張女突如其來的動作，員警還來不及反應，導致左胸、左肩被刺傷，
張女隨即以水果刀刺自己，經送台大醫院急救無效，凌晨宣告不治。寧夏陳姓員警肩膀、胸口各中一刀，經送醫救治，並無大礙，現由醫師診治中。
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