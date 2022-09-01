不少台灣人關心日本何時會開放自由行，前台大感染科醫師林氏璧表示，日本宣布取消外籍旅客去日本需有導遊陪同的規定，但其他規定都未取消，因此要去日本玩還是要先找日本當地的旅社發受濟付證、申請觀光簽證以後才可以去，有點像「類自由行」，但目前排隊申請簽證的人已排到10月底，現在申請最快也要等到11月了。

前台大感染科醫師林氏璧昨在臉書發影片說，日本首相岸田文雄宣布，2022年9月7日開始，每天開放入境的外國人數從2萬增加到5萬，只要打過3劑疫苗，且廠牌是日方認證的，那麼入境就不需要檢附PCR證明。

林氏璧表示，很多人關心「日本開放自由行了沒？」先前日本開放團客旅遊，但旅行要有日本當地的導遊陪同，這主要是為了監測大家的健康狀況，昨日本宣布不需要導遊陪同，但其他規定還未取消，因此想去日本玩，仍然要找日本當地的旅行社做擔保、協助保險，形式上比較像「類自由行」。

林氏璧說，以前只要訂好機票與飯店，搭飛機降落就有落地簽，但現在的狀況是台灣人想去日本玩就必須先申請觀光簽，而要申請觀光簽證就必須先找日本當地的旅社發「受濟付證」，而這個證就是要找人負責你在日本意外染疫的後續處理。

林氏璧指出，日本台灣交流協會也發聲明說，目前申請簽證的人已排到10月底，換言之，就是現在才要開始申請簽證的人，要去也都是11月的事情。不過，雖然岸田文雄宣布增加入境人數，但若以觀光為目的的旅客，仍需辦理繁瑣的簽證手續，且當地的防疫措施嚴格，恐使這5萬入境人數難以達標，因此不排除日本會再更新對觀光客的防疫措施，以及相關入境申請方法，但時間上最快也要年底。