新冠肺炎亞型變異株BA.5已成國際主流病毒株，在國內佔比也已達5成，英國科學家及愛爾蘭教授發現，感染BA.5的患者只有在夜間會有盜汗現象，因新型變異株可能會發展出新的症狀，提醒要接種完整疫苗，才能減少發展成重症的機率。

據英國《每日星報》報導，英國科學家發現感染新冠後，若只有在夜間出現盜汗，有很大的機率是感染BA.5。愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）的歐尼爾（Luke O'Neil）教授表示，盜汗是BA.5變異株所引起的症狀，因為免疫系統和病毒變種，可能會發展出不同的新症狀，盜汗就是其中之一。

歐尼爾強調，最重要的是要完整接種疫苗，原因在於打疫苗感染後，較不會發展成重症，「這也是我們不斷提醒大家的事」。不過英國8月感染新冠死亡人數超過20萬，盜汗症狀目前還沒被國民保健署（NHS）列入症狀表中。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，BA.5與BA.2最大的差異在於傳播力，根據國外研究顯示，BA.5傳播力約高出3成，有免疫逃脫能力更強，常見症狀包含咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛、倦怠等。