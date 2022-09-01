國民黨台北市前議員羅智強今日（1）在臉書曝光與父親的合照，表示父親出身窮苦，只讀到小學五年級就得靠打零工勉強掙飽，有一次得到了進鐵路局工作的機會，但學歷要求是小學畢業，推薦人要他就填小學畢業，反正也不會有人去查，羅父掙扎許久終不願虛報學歷，也因此失去了這個工作機會。羅感嘆，雖然父親連小學都沒讀完，但他的「人格學歷」，比那些假博士、抄襲碩士高尚千萬倍，他也永遠以父為榮。

羅智強今日早上6時32分在臉書發文，刊出兩人合照指出，他的父親因家境窮苦，只讀到小學五年級就得靠著打零工勉強掙飽，有一次得到了一個進鐵路局工作的機會，但至少必須有小學畢業，推薦人告訴他「你就填小學畢業，不會有人去查的」，父親掙扎許久，還是不願虛報學歷，也就失去了這個工作機會，只能當一輩子工人、靠勞力養活一家人，一生辛苦。

羅智強表示，他回家看父親聊到了這段往事，他對父親說：「雖然您小學都沒能讀完，但您的『人格學歷』，比那些假博士、抄襲碩士高尚千萬倍，我以我的父親為榮。」

此文發出後一小時內即獲得約4000個讚、破百則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「那個時代可以念書已經很不容易，因為戰亂，很多人來不及攜帶畢業證書來台灣。羅爸爸不願意虛報學歷，真的很不容易」、「好棒的父親，他教會了你做人的誠實，這個就是身教」、「非常感人的故事！看完眼眶濕了」、「我的父親也有相似的經歷，我非常有共鳴，忍不住哭了」、「父慈子孝」、「真的比那些什麼假博士高尚多了」。