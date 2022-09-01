俄羅斯天然氣公司昨天宣布9月1日起暫停向法國運送天然氣，法國總統馬克宏2日將召開國防會議，首次針對冬季供電可能性做沙盤推演。危機當前，近6成民眾表示已準備節電，避免年底能源匱乏。

兩年多來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛告一段落，法國乃至全歐洲在新學年開始之際，紛紛深陷能源危機。

俄烏戰爭後，俄羅斯為報復制裁，開始減少對歐洲的天然氣供給。30日晚間，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）再度宣布從9月1日起完全暫停向法國能源供應商Engie運送天然氣。不巧的是，法國電力狀況正吃緊，由於腐蝕問題，法國電力集團（EDF）56座核能反應爐中只有24座正在運作。

為因應難題，馬克宏（Emmanuel Macron）將採協商抗疫模式，於2日首次針對天然氣與電力供應召開並主持國防會議。總理柏納（Elisabeth Borne）、經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、生態轉型部長帕妮兒-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）等人皆將出席。

關鍵在於法國是否有足夠能源度過冬季。法國政府的策略是一邊為接下來斷電的最壞可能做心理建設，一邊安撫民眾政府有能力保護他們。因此交替出現兩種互相矛盾的模糊說法：保證能源無虞的同時，也發出缺電警告。

馬克宏之前在內閣會議中表示，能源「不再綽綽有餘」，法國可能須有所「犧牲」；然而26日出訪阿爾及利亞時又說，法國不太依賴天然氣，單從法國角度而言，今年冬天問題不大。

柏納29日向「法國企業運動」（MEDEF）警告，冬天若限電企業將首當其衝，呼籲採取行動，減少耗能；但30日晚間針對俄國斷供天然氣受訪時又保證Engie「已找到其他供應來源」。

儘管政府表示一般民眾不會受影響，但也呼籲人民改變習慣，節約能源，例如調低暖氣溫度、拔除不用的插座等。

世界報（Le Monde）分析，缺電程度將取決於兩個目前不可預測的因素：天氣與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的態度。

2日的會議將討論幾個可能性。首先，若今年冬天異常寒冷、暖氣需求陡增，且俄國切斷所有能源運輸，則最糟情況可能會大規模斷電，另外還有對企業減低電壓的中等嚴重情況。

政府也將討論如何確保能源危機不會帶給民眾太大的民生負荷。柏納之前承諾人民，「不會讓能源價格飆漲」。目前除採取漲幅上限的價格抑制措施外，還準備祭出「能源支票」給中低收入戶。政府表示，英國、比利時等鄰國能源已飆漲80%，法國則較為穩定。

另外，據民調機構Elabe和BFM電視台（BFM TV）昨天公布的調查，58%的受訪者表示，已準備好做出努力，從今天起減少能源消費，以避免年底能源匱乏的風險；有近4成的民眾則表示，已開始盡可能節約用電。

95%的受訪者支持禁止夜間廣告照明；94%支持禁止店家開冷暖氣時不關上門；9成民眾表示希望限制個人與企業使用私人噴射機。

然而法國受訪者對未來幾個月也頗為悲觀：77%擔心會出現糧食短缺、59%擔心缺天然氣、54%則擔心缺電。（編輯：郭中翰）1110901