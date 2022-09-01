56歲「美魔女」胡文英為模特兒出身，除了熱愛在社群平台上曬美照，近日也常上各大節目分享自己的生活，她曾在節目中分享一段被小26歲的鮮肉追求的故事，引起外界討論。之後更向粉絲透露，自己不排斥認識「藍顏知己」，最近更自爆現在正曖昧小25歲的鮮肉，感情生活非常令人十分好奇。

美魔女胡文英依舊魅力四射，除了先前在節目透露自己被小鮮肉追求，她也遇過大老闆提出包養邀請，不僅大陸和台灣都有遇過，「每個月還可能喊到一百萬，但我覺得不OK」，雖自己作風大膽火辣，但其實道德觀念非常重，「我非常厭惡（包養），我有自己的底線在，連陪吃飯都不可能」，更表示如果自己是這樣的人，早就飛黃騰達了。

胡文英曾透露31歲婚姻觸礁，經歷11年的掙扎與痛苦，直到42歲才選擇放手，恢復單身生活後，積極展開新的人生，子女們也都很鼓勵去結交新朋友，尋找一個合適的感情對象。談起近來感情詐騙案例頻傳，胡文英表示，自己沒有被詐騙的經歷，尤其騙錢，她堅定的說「在我的世界，不可能發生，我非常理智」。

現在的胡文英過的相當充實，本來就是模特兒的她，會上節目、接外拍以外，也陪二女兒鄭靚歆參與《全明星運動會》的錄影，她們還會一起去健身房，養成了每天固定會花個10到20分鐘運動的好習慣，她也笑稱「人要動才會活，汗水就是最好的化妝水」。