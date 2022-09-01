民進黨前立委鄭寶清上月27日宣布參選桃園市長，引起各界高度討論。鄭昨（8月31日）接受資深媒體人黃揚明專訪，談到參選原因與理念等議題。鄭寶清提到，自己是在上周六活動前才下了決心要選，而當被問到要如何面對排山倒海的壓力時，鄭則引用前主席黃信介對他所說「碰政治就不要怕黑牢」來面對。

黃揚明昨晚間在臉書發文，還原更多鄭寶清接受其專訪與私下談話的細節。他首先坦言，若站在媒體角度看鄭寶清參選，選戰勢必精彩，但看到鄭上周五受訪落淚時，還是在基於朋友的立場下打給了他。黃提到，自己當時曾力勸鄭不要參選，指出會很辛苦、很傷，但鄭寶清仍重複提到他的堅持、創黨價值。

而昨在節目中，黃揚明詢問鄭寶清「到底何時下定決心參選？」鄭則回應是在上週六參加《董事長開講》活動前才下了決心，並表示將用民進黨前主席黃信介曾對他說過：「碰政治就不要怕黑牢」來面對排山倒海的壓力。

最後黃揚明表示，對於鄭寶清訴求「留下民主的火種」，直言鄭絕對是一個老派的政治人物，「和火種一樣。」他同時提到，在現代生火早就不需要火種，若有人還記得熊熊烈火能靠火種升起，會被視為復古情懷。而鄭寶清常說的「民主火種」，或許多數政治從業人員早就不在乎，「但老派政治人物在這個時代是否還有必要？就請他示範一下如何用火種來生火吧！」