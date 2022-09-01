中國政治學會常務副會長張樹華1日在大陸《環球時報》撰文指出，8月在不少俄羅斯人眼中是「不祥之秋」，多次發生動盪和混亂的重大政治事件。1991年8月，發生震驚世界、被稱為「挽救蘇聯的最後一搏」「8·19事件」，當時主角之一，正是剛去世的蘇聯首任也是最後一任總統戈巴契夫。幾個月後耶誕節之夜，戈巴契夫宣告蘇聯解體。蘇聯和俄羅斯曲折的政治進程像是一面鏡子。戈巴契夫和蘇共在「民主化」等問題上犯下「顛覆性錯誤」，最終在政治、經濟、外交等各方面都打了敗仗，其深刻教訓值得汲取並牢記。

張樹華稱，戈巴契夫是當今世界最富爭議政治人物之一。對於他的歷史角色，俄羅斯和西方世界的評價大相徑庭。俄羅斯共產黨和議員稱其為「歷史罪人」，而在西方，戈巴契夫生前獲得嘉獎無數，包括1990年諾貝爾和平獎和2008年美國「自由勳章」。

張樹華認為，蘇共的垮台與蘇聯的瓦解源自政治上的失敗，蘇共在「民主」等關鍵性政治問題上犯了大錯。戈巴契夫陷入民主迷思，落入西方設下的政治陷阱，最後繳械投降，將政權拱手相讓。因此，蘇共在民主等重大政治問題上混亂，是導致蘇共垮台、蘇聯解體、東歐陣營瓦解的重要政治原因。

蘇聯解體後，西方陣營並沒有因為葉爾欽宣稱拋棄共產主義、擁抱資本主義民主和市場而停止對俄羅斯進行擠壓，反而繼續推進北約東擴，支持車臣等分裂勢力，變本加厲地削弱和分化俄羅斯。

張樹華說，戈巴契夫推行的「民主化」，不僅沒有給老百姓帶來自由和幸福，反而導致一場普丁所說的「二十世紀最大的地緣政治災難」，至今蘇聯的灰燼仍在燃燒。2005年時普丁曾說，上世紀末蘇聯推行的民主化「是一場災難」，到頭來「只是一小撮財閥和寡頭的自由」，廣大百姓一無所獲。

張樹華分析，1985年至今近40年間，俄羅斯經歷了蘇聯和俄羅斯兩種不同國家形態，經歷了戈巴契夫、葉爾欽和普丁執政的三個不同歷史時期。時至今日，西方陣營菁英和輿論認定，戈巴契夫的6年是三者中「最民主自由的」，葉爾欽的9年是與西方關係「最為接近的」，而普丁執政的時期則「背離了民主」，與西方世界漸行漸遠。

然而，俄羅斯老百姓的感受和評價卻截然不同。俄國內一次有關歷史人物評價的民意調查顯示，民眾對戈巴契夫、葉利欽評價不高，而且要遠低於普丁。有72％和80％的俄羅斯人分別認為戈巴契夫和葉欽時期走了一條錯誤道路。

如今，俄羅斯主流輿論認為，30多年來俄羅斯之所以不斷遭遇如此挫折和打擊，來自西方的民主化和市場化「教師爺」們難辭其咎。20世紀80年代和90年代，西方戰略家一方面有意識地向蘇聯等國家輸出「軟弱、分裂、有病毒的自由民主思潮」，另一方面卻為自己保留了極端排外和富有進攻性的「保守主義」思想。失去信念和定力的戈巴契夫等人不幸落入西方的政治圈套，盲目進口「民主價值」，結果導致「民主」與「自由」氾濫成災、亡黨亡國。

張樹華強調，普丁執掌俄羅斯後，西方陣營對俄羅斯的政治打壓進入一個新階段。還在2006年，普丁提出「主權民主」概念。這既是對俄羅斯政治發展道路的探索，也是對西方販賣「民主」、煽動「顏色革命」的回應，同時也表明普丁否定了戈巴契夫時期的「西化、民主化」路線，也與「寡頭式的自由」畫清界限。普丁認為，俄羅斯應當是當今世界一個具有領導力和影響力的強國，俄羅斯必須走自主之路。「俄羅斯民族不能迷失自己，俄羅斯永遠是俄羅斯。」