小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美禁輝達、超微出口超級電腦晶片至大陸，由於超微、輝達為台積電前十大客戶，合計占台積電的營收比重達一成左右，因此相關的市場訊息，才會引起業內的高度重視。

【1】美禁輝達、超微超級電腦晶片銷陸

中美衝突升溫，傳出兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），恐暫停旗下所有針對AI高速運算HPC及數據中心在中國大陸市場的發貨，此舉等同掐住中國後續超級運算電腦的命根。

【2】沒完沒了！深圳準封城 衝擊電子業

大陸疫情多地復燃，加上中共二十大即將來臨，各地方陸續加大疫情封控程度。遭BF.15變異株入侵的深圳市8月31日晚突發宣布，嚴令自9月1日起非必要不准離開深圳，已進入準封城模式，恐牽動當地龐大電子產業鏈與台資企業的生產經營。

【3】日韓再鬆綁 華航長榮大增班

國人疫後最想旅遊熱點日、韓31日宣布入境大鬆綁，激勵華航、長榮航在東北亞航線增派飛機大幅增班，10月起天天飛東京、大阪、首爾！總計，華航東北亞航線自10月起，將由現行每周30班增為40班，增幅逾33％；長榮航東北亞航線自10月起，將由現行每周15班增為25班，增幅高達66％。

【4】中菲行示警：年底前...海空貨運能見度很低

高庫存、高通膨的長鞭效應顯現，繼貨櫃海運第三季旺季不旺，航空貨運也開始拉警報，台灣空運進口貨量自6月起衰退近二個月，空運出口更自5月起衰退近三個月。中菲行總經理邱鈞榮31日指出，年底前海、空貨運市場能見度都很低，接下來9月蘋果新機發表，若能帶動龐大供應鏈拉貨潮，或可啟動一波空運行情。

【5】Fed明年降息機率不高

繼聯準會（Fed）主席鮑爾之後，央行官員持續放鷹。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日表示，為了打擊高通膨，聯準會可能需要將利率升至3.5％之上，並維持在該水準直至明年，澆息緊縮政策不久後可能轉向的臆測。