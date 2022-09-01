強颱「軒嵐諾」的外圍環流昨晚開始影響台灣，天氣風險公司表示，周五、六颱風在東部海域活動，離台灣最近，強勁的偏北風會使台灣北部與東北部地區有雨，且因為颱風環流整併後擴大了，下雨的範圍及時間都有增多趨勢；周日下半天颱風逐漸遠離，中南部與花東下午到傍晚恐有局部短暫雨。

天氣風險公司在臉書上分享，強颱​軒嵐諾的外圍環流從昨天起逐漸影響到台灣，由於環境風向是明顯偏北風，因此北部、東北部是迎風面地區，雲量逐漸增多轉為陰天，也會有局部的間歇性陣雨影響。​

天氣風險公司表示，周五、六（2、3日）颱風在東部海域活動，是最靠近台灣的時間，雖然並沒有直接侵襲，但颱風的環流在整併後有擴大趨勢，強勁的偏北風持續為迎風面地區帶來降雨，且下雨的範圍及時間都有增多的趨勢，基隆北海岸與北部山區要留意長時間降雨所帶來的影響。​

天氣風險公司指出，到了周日（4日）下半天，颱風會逐漸往北遠離，整體的風雨影響才有明顯減緩。​中南部與花東地區雖然處在背風側的位置，但天氣狀況同樣不是很穩定，雲量增多外也會有局部短暫陣雨，預估在下午到傍晚時段的山區降雨機會比較高，這幾天仍要注意天氣變化的狀況。​

軒嵐諾各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝自氣象局）

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天氣風險公司說，離島地區距離颱風比較遠，天氣相對較好，多雲或晴天偶有短暫陣雨。​另外，除了天氣變化以外，沿海及離島地區的風浪都有增強的趨勢，並且在北部、東半部至恆春半島以及馬祖都可能有長浪，​因此周四到周日上半天颱風接近的這幾天，如規劃前往山區、海濱或溪谷建議延期或取消，以免發生意外。