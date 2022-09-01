華為遭遇美國技術封鎖後，再遇全球經濟衰退危機，創辦人任正非日前坦言，未來10年是非常痛苦的時期，要求員工把「活下來」當作首要任務，強調要把寒氣傳遞給每一個人。而華為決定改變經營策略求生存，任正非勉勵華為要「從追求規模轉向追求利潤和現金流」。財信傳媒董事長謝金河認為，任正非這番示警在台灣也適用，感嘆他的這股寒氣正全面襲向中國大陸。

陸媒報導，任正非日前透過內部信向員工發表談話，他指出，全球經濟將進入長期衰退和消費能力下降的情況，公司應改變思路與經營方針，從追求規模轉向成「追求利潤和現金流」，先想辦法撐過未來3年的危機。

任正非說，「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」他強調，華為要有品質的活下來，認真執行每個業務，也將邊緣業務全線收縮和關閉，縮小戰線、集中兵力來提升盈利。

謝金河在臉書發文表示，美中科技戰，華為被美國列入制裁清單後，旗下的海思晶片不見了，華為手機後來變身成榮耀，原本遍布全球的5G基地台也被逐出市場。

任正非為了救亡圖存，把華為改制成好幾個兵團，除了鴻蒙平台，也發展電動車、太陽能、數位金融、智慧城市及智慧農業。不過整體情勢不佳，轉型之路困難，去年華為營收狂降3成。

謝金河說，這次任正非又站出來說話，公開坦承未來10年是非常痛苦的時期，要求員工在2023年到2025年，務必把「活下來」當作首要任務，任正非特別強調要把寒氣傳遞給每一個人。他勉勵華為要「從追求規模轉向追求利潤和現金流」，謝金河認為，這些示警在台灣也適用。

「但真正值得正視的是，任正非的這股寒氣正全面襲向中國」。謝金河指出，中國大陸消費力逐漸下滑，星巴克正在全中國關店，李春在文章中提到，滴滴用戶從4200萬縮至1500萬，怪獸充電用戶從3000萬掉到剩下120萬，逛商場的人少三分之二，攜程用戶從2500萬掉到500萬戶，星巴克關了400個店」，他感嘆任正非的活下去，寒氣似乎吹遍全中國！